«Пропавшие 411»: истории пяти таинственно исчезнувших в России детей

Родственники продолжают поиски своих близких, хотя с момента пропажи некоторых прошло уже более десяти лет.

Термин «пропавшие 411» обозначает людей, исчезнувших при загадочных обстоятельствах. В их числе — дети и подростки. Истории нескольких из них, пропавших в России, опубликовал сайт НДН. ИНФО.

Один из недавних трагических эпизодов — пропажа шестилетнего Максима Федорова, потерявшегося во время прогулки в городе Обь. Ориентировки с фотографией ребенка опубликовали в соцсетях и местных СМИ, на поиски мальчика вышли все волонтеры региона, правоохранители, сотрудники МЧС и сотни неравнодушных. Однако через три дня стало известно, что Максиму уже не помочь — его тело обнаружили недалеко от дамбы реки, где он гулял вместе с друзьями.

История Максима Федорова напомнила о другой трагедии, также произошедшей в Новосибирской области в 2013 году. Тогда пропал восьмилетний Константин Кривошеев из деревни Озерки. Утром 21 июня он вместе с дедом и отчимом поехал в лес на заготовку древесины. Приехав на место, мужчины отлучились из машины всего на 15 минут, а когда вернулись — мальчика в салоне не было. Сначала взрослые решили, что он ушел домой — деревня находилась недалеко и была видна как на ладони с того места, где они остановились. Поэтому родные Кости хватились его и начали искать только вечером.

В ту же ночь на поиски мальчика приехали 50 волонтеров из Новосибирска. В последующие дни их число многократно увеличилось, к поискам подключились полиция, следователи, МЧС, военные и жители близлежащих сел и деревень. История приобрела очень широкий резонанс: на помощь новосибирским коллегам приехали поисковики из Москвы, Томска, Барнаула и других регионов. Общими усилиями они прочесали около 180 квадратных километров, работа длилась не одну неделю, однако безрезультатно — мальчик не найден до сих пор.

Похожее ЧП произошло летом 2015 года в селе Травное, где пропал 11-летний Салим Самойлов. Утром 13 июля родители отправили его на свалку — выбросить потроха забитой накануне скотины. Когда мальчик спустя несколько часов не вернулся, родственники забили тревогу и отправились на его поиски. Однако найти им удалось только тележку, с которой мальчик ушел к скотомогильнику.

Информация о пропаже ребенка дошла до волонтеров, на месте были организованы поиски. Так же как в случае с Костей Кривошеевым, поиски шли неделями и потребовали колоссальных усилий. Однако найти Салима не удалось, что с ним стало, до сих пор неизвестно.

Пропавшего в преддверии Нового года 16-летнего Артура Артуняна через некоторое время нашли мертвым, однако его мать отказывается верить в смерть сына. История произошла зимой 2012 года в Новосибирске. Юноша поехал сдавать экзамен в колледже. Тем же вечером его видели в метро, однако затем след обрывается.

Правоохранители убеждены, что Артура больше нет: в 2014 году нашли тело, которое, как установил анализ ДНК, принадлежало пропавшему подростку. Однако мать Артура не верит документам: она утверждает, что в экспертном заключении отсутствуют данные о шрамах, найденных на трупе, а, кроме того, не сходятся дата смерти, рост и другие особенности физиологии.

Веру женщины подкрепляют свидетельства очевидцев, согласно которым, ее сына якобы видели на стройке в Кемерово в 2016 году. Проверить данные не удалось, так как к тому времени молодой человек с приметами пропавшего Артура уже покинул место работы.

Еще один бесследно исчезнувший ребенок — 13-летний Алексей Бакун из села Верх-Красноярка. Он пропал летом 2012 года, уехав на велосипеде в неизвестном направлении. На следующий день после его исчезновения мать связалась с полицией. Прибывшая следственно-оперативная группа осмотрела берег реки, ближайший лес, соседние деревни, а также заброшенные дома на территории села.

Сначала были надежды на то, что мальчик найдется: годом ранее он уже убегал из дома, но тогда его быстро нашли. Однако в этот раз ребенок словно сквозь землю провалился. Единственную улику — велосипед — нашли только через полтора месяца возле проходящей недалеко от деревни автотрассы. Однако на след самого мальчика это выйти не помогло. Родные Алексея тоже не верят в худшее и говорят, что будут его искать, пока живы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Оренбургской области третий день продолжаются поиски пятилетней девочки с особенностями восприятия, которая бесследно исчезла во время прогулки во дворе дома.