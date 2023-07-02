Вандал напал на здание посольства Белоруссии в Гааге

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 71 0

Произошедшее подтвердили в МИД Республики. Хулиган уже задержан.

Вандал напал на здание посольства Белоруссии в Гааге

Фото: Phil Nijhuis / ТАСС

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Вандал напал на здание посольства Белоруссии в Гааге. Произошедшее подтвердили в МИД Республики.

По информации агентства БелТА, хулиган выбил стекло в оконном проеме, а также испачкал фасад строения. Известно, что нарушителя порядка уже задержали. 

В настоящий момент проводится расследование дела. О личности преступника пока нет никаких данных.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поляки для Запада являются расходным материалом. Глава Республики полностью поддерживает российскую сторону в мировом конфликте и постоянно указывает на истинных виновников случившегося.

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