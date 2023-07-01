Президент Белоруссии Лукашенко: поляки для Запада являются расходным материалом

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 15 0

Хоть в Польше и считают себя частью Европы, но «коллективный Запад» их за равных не держит.

Президент Белоруссии Лукашенко: поляки для Запада являются расходным материалом

Фото: www.globallookpress.com / Mateusz Slodkowski

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Александр Лукашенко посоветовал Польше задуматься о внутренних проблемах и реальном отношении к стране со стороны Запада, нежели заниматься внешнеполитическими вопросами. Об этом президент Белоруссии заявил на торжественном собрании, посвященном Дню независимости страны.

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Белорусский лидер заявил, что вирус ненависти ко всему славянскому передается из поколения в поколение. И Польша в этом отношении не станет исключением.

«Польскому правительству стоит подумать своей головой. И прежде всего о своем народе. Для Запада поляки были и остаются славянами. А это расходный материал», — заявил Лукашенко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему в Белоруссии День независимости отмечают 3 июля.

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