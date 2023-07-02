Звезда бодибилдинга из Германии Джо Линднер умер на 31-м году жизни

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 108 0

Незадолго до смерти спортсмен поделился своими переживаниями.

Звезда бодибилдинга из Германии Джо Линднер умер на 31-м году жизни

Фото: Instagram* / joesthetics

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Немецкая звезда бодибилдинга Джо Линднер, также известный под псевдонимом Джо Эстетика, скончался в 30 лет. Две недели назад он поделился со своими подписчиками переживаниями. Спортсмен признался, что подвергает себя изнурительным тренировкам. Все ради того, чтобы не потерять форму. При этом он отметил, что организм может не выдержать. Так и получилось.

О смерти бодибилдера сообщила его подруга Ниша. Она рассказала, что причиной смерти стала аневризма. Это дефект артерии. Девушка добавила, что несколько дней назад спортсмен жаловался на боль в шее. Ее слова цитирует американское издание New York Post.

Джо Линднер вдохновил много людей на занятия бодибилдингом. Его считали немецким фитнес-гуру.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что юный гонщик из Нидерландов Дилано ван’т Хофф разбился на мокрой трассе.

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