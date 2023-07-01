Юный гонщик из Нидерландов Дилано ван’т Хофф разбился на мокрой трассе

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 13 0

Молодой гонщик из Нидерландов Дилано ван’т Хофф скончался во время заезда на турнире

Юный гонщик из Нидерландов Дилано ван’т Хофф разбился на мокрой трассе

Фото: www.globallookpress.com / Pablo Guillen

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Гонка проходила в бельгийском городе Спа.

Автогонщик Дилано ван’т Хофф из Нидерландов скончался во время заезда. Пилоту болида было 18 лет, он выступал за команду MP Motorsport. Хофф погиб в гонке Formula Regional Championship by Alpine (FRECA).

Заезд проходил в бельгийском городе Спа во время дождя. Гоночный болид Хоффа развернуло на 90 градусов в самом начале трассы. Затем в него влетел пилот из Ирландии Адам Фитцджеральд. Об этом сообщили в пресс-службе соревнования на странице в социальных сетях. Ирландский гонщик впоследствии отправился в больницу.

«Мы с глубокой скорбью вынуждены сообщить, что Дилано ван’т Хофф скончался в результате аварии во второй гонке в Спа», — написали организаторы соревнований.

В сообщении также принесли соболезнования семье погибшего, команде и друзьям.

Дилано ван’т Хофф в 2021 году стал победителем чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-4».

Ранее 5-tv.ru рассказал, что умерла бронзовый призер Олимпийских игр Валентина Заздравных.

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