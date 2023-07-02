Путин прокомментировал сожжение Корана в Швеции

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 50 0

Путин о сожжении Корана в Швеции: Петра I на них не хватает

Путин прокомментировал сожжение Корана в Швеции

Фото: Zuma / ТАСС

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Президент России осудил действие провокатора и вспомнил другого правителя, чьих методов власти не хватает на Европу.

Президент России Владимир Путин дал комментарий по поводу сожжения Корана в Швеции. Его ответ опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Петра I на них не хватает!» — сказал он, выходя из мечети в Дербенте.

Такая «акция» с сожжением священной реликвии была проведена 28 июня у мечети в Стокгольме. Этот день считался началом главного праздника мусульман Ид аль-Адха. Как выяснилось позже, согласие на действие дало полиция Швеции.

Премьер-министр шведского королевства Ульф Яльмар Кристерссон заявил, что разрешение полиции законно, но неуместно.

Власти Ирака потребовали от государства выдать иракского иммигранта, который сжег Коран, чтобы осудить его по всей строгости.

Сотни протестующих атаковали посольство скандинавской страны в Багдаде. Верующие хотели взять здание дипмиссии штурмом, но разошлись после приезда полиции.

Между тем в Евросоюзе заявили, что сжигание Корана или любой другой священной книги — это оскорбительное действие являющиеся провокацией.

Ранее 5-tv.ru писал, что госдума приняла заявление с осуждением властей Швеции, допустивших сожжение Корана.

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