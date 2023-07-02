Эксперты Минобороны прибыли на место ЧП под Краснодаром. Ранее местные жители сообщали, что слышали громкий взрыв.

В результате происшествия пострадавших и погибших нет, комментировал ситуацию глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По факту случившегося проводится проверка.

На месте ЧП образовалась большая воронка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на химзаводе в Китае прогремел мощный взрыв.