Эксперты Минобороны прибыли на место ЧП под Краснодаром
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Ранее местные жители сообщали, что слышали громкий взрыв. В результате происшествия пострадавших и погибших нет.
Фото: 5-tv.ru
Эксперты Минобороны прибыли на место ЧП под Краснодаром. Ранее местные жители сообщали, что слышали громкий взрыв.
В результате происшествия пострадавших и погибших нет, комментировал ситуацию глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По факту случившегося проводится проверка.
На месте ЧП образовалась большая воронка.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на химзаводе в Китае прогремел мощный взрыв.
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