Эксперты Минобороны прибыли на место ЧП под Краснодаром

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 479 0

Ранее местные жители сообщали, что слышали громкий взрыв. В результате происшествия пострадавших и погибших нет.

Эксперты Минобороны прибыли на место ЧП под Краснодаром

Фото: 5-tv.ru

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Эксперты Минобороны прибыли на место ЧП под Краснодаром. Ранее местные жители сообщали, что слышали громкий взрыв.

В результате происшествия пострадавших и погибших нет, комментировал ситуацию глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По факту случившегося проводится проверка.

На месте ЧП образовалась большая воронка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на химзаводе в Китае прогремел мощный взрыв.

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