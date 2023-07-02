Бойцы ВС России уничтожили украинских диверсантов под Кременной

Российские герои уничтожили украинских диверсантов под Кременной. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, опубликовав заявление и полный комментарий по ситуации в личном Telegram-канале.

«В ходе успешных наступательных действий в районе Серебрянского лесничества, под Кременной, была разбита ДРГ 95-й отдельной штурмовой бригады десантно-штурмовых войск Украины. В результате боестолкновения шестеро нацистов ликвидировано, а пятеро взято в плен», — подчеркнул Кадыров.

Также глава Чеченской Республики отметил, что один из захваченных в плен террористов рассказал правду о своей подготовке к боевым действиям. Оказалось, что его обучали в Британии.

«Украинское командование их обманным путем отправило занять якобы пустые окопы и блиндаж. Что из этого получилось, вы теперь знаете. И такие случаи практически на всей линии фронта», — добавил Рамзан Кадыров.

В числе прочего, он сообщил, что все нуждающимся после боев была оказана необходимая медицинская помощь.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что эксперты Минобороны прибыли на место ЧП под Краснодаром.