Под Иркутском директор АЗС погиб при очистке цистерны для бензина

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Рита Миронова
Рита Миронова 164 0

В Приангарье директор АЗС и его сожительница погибли при очистке цистерны для бензина

Под Иркутском директор АЗС погиб при очистке цистерны для бензина

Фото: Telegram / Прокуратура Иркутской области / irkutskprocnews

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Вместе с 42-летним мужчиной погибла его сожительница. Что они сделали не так?

В Иркутской области директор автозаправочной станции и его сожительница погибли при очистке цистерны из-под бензина. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по региону, 42-летний мужчина и 35-летняя женщина погибли 2 июня в городе Тайшет.

Причина смерти будет названа после судебно-медицинской экспертизы, однако, по предварительным данным, погибшие могли отравиться ядовитыми парами. Как пишет ТАСС, директор АЗС и его сожительница, предварительно, могли не использовать средства защиты дыхания.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 143 УК РФ — нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», — сообщили в пресс-службе СК.

Следователи выясняют все обстоятельства инцидента, в том числе опрашивают свидетелей и изучают необходимую документацию.

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