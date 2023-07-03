Под Иркутском директор АЗС погиб при очистке цистерны для бензина

Вместе с 42-летним мужчиной погибла его сожительница. Что они сделали не так?

В Иркутской области директор автозаправочной станции и его сожительница погибли при очистке цистерны из-под бензина. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по региону, 42-летний мужчина и 35-летняя женщина погибли 2 июня в городе Тайшет.

Причина смерти будет названа после судебно-медицинской экспертизы, однако, по предварительным данным, погибшие могли отравиться ядовитыми парами. Как пишет ТАСС, директор АЗС и его сожительница, предварительно, могли не использовать средства защиты дыхания.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 143 УК РФ — нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», — сообщили в пресс-службе СК.

Следователи выясняют все обстоятельства инцидента, в том числе опрашивают свидетелей и изучают необходимую документацию.

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