Жену бывшего хоккеиста «Спартака» Станислава Пермякова нашли мертвой на западе Москвы. Как пишет ИА «Регнум», тело 26-летней Екатерины Пермяковой обнаружили в квартире на улице Василисы Кожиной.

По предварительным данным, Пермяков находился в больнице, а его мертвую супругу нашла его сестра. Девушка приехала навестить Екатерину, так как та не отвечала на звонки и сообщения почти сутки.

Дверь квартиры оказалась не заперта, и сестра хоккеиста без проблем вошла внутрь. По ее словам, в одной из комнат, прямо на кровати, лежало бездыханное тело Екатерины.

«На кровати было обнаружено тело 26-летней женщины, давность наступления смерти около суток. По данному факту следователем проводится проверка», — рассказал источник.

Почему 41-летний Станислав Пермяков находится в больнице — неизвестно. Так же как и то, почему была открыта входная дверь квартиры. По факту смерти женщины проводится проверка.

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