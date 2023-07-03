Пробка на подъезде к Крымскому мосту увеличилась до 13 километров

Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани выросла до 13 километров. О это в своем Telegram-канале сообщил региональный оперштаб.

В ведомстве уточнили, что движение затруднено со стороны Темрюкского района Краснодарского края. Причиной тому послужило увеличение количества постов досмотра у Крымского моста региональным Минтрансом.

На месте работают волонтеры, сотрудники местной администрации, а также аварийно-спасательный отряд Темрюкского района и спасатели «Кубань-СПАС». Они оказывают всю необходимую помощь водителям и пассажирам, оказавшимся в пробке. За минувшие сутки они раздали попавшим в трафик людям более пяти тонн воды. В районе пробки функционируют биотуалеты.

На месте дежурят также сотрудники МЧС РФ. Водителей и пассажиров, которые планируют поездку в Крым, призывают обратить внимание на дорожную ситуацию в регионе. Их просят отнестись с понимаем и заложить дополнительное время на прохождение проверок и досмотров.

Пробка на подъезде к Крымском мосту начала расти 1 июля. Сначала ее длина составила пять километров, потом — девять, а после продолжила расти.

Ранее 5-tv.ru писал, что у Крымского моста увеличили количество постов досмотра.