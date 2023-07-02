У Крымского моста увеличили количество постов досмотра

Министерство транспорта Крыма увеличило количество постов досмотра у Крымского моста. Утром 2 июля часть работников перешла с крымской стороны на краснодарскую.

«При постоянно прибывающем транспорте, на данный момент, остановили рост очереди. Ведется оптимизация досмотровых работ», — написали в Telegram-канале ведомства.

Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко написал в своем личном блоге, что по состоянию на 14:00 пробка на Крымском мосту со стороны Краснодарского края увеличилась до восьми километров. Время ожидания может занять до пяти часов.

Со стороны Крыма более благоприятная ситуация. Автомобильная очередь составляет 200 метров. Примерное время ожидания может составить 20 минут.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пробка перед Крымским мостом начала сокращаться. Длина автомобильной пробки на подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района Краснодарского края сократилась до пяти километров. Водителям придется потратить порядка трех часов, чтобы оказаться в Крыму.