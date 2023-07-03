Умер продюсер фильмов «Американская история Х» и «Нечто» Лоуренс Турман

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 17 0

Новостью об утрате поделился сын кинодеятеля.

Умер продюсер фильмов «Американская история Х» и «Нечто» Лоуренс Турман

Фото: Фото из открытых источников

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Американский продюсер Лоуренс Турман скончался на 97-м году жизни, смерть настигла его в загородном доме в Вудленд-Хиллз. Об этом сообщил сын кинодеятеля Джон, передает Deadline.

«Наш отец Лоуренс Турман скончался вчера поздно вечером», — сказал он.

Причина и обстоятельства гибели продюсера не раскрываются. Члены семьи отметили, что у покойного была длинная и насыщенная жизнь, за которую он успел сделать многое. По словам Джона, вместе с Турманом «ушла эпоха».

Продюсер работал над многими знаменитыми фильмами, среди которых — «Нечто» и «Американская история Х». Один из его продюсерских проектов — фильм «Выпускник» — был номинирован на премию «Оскар» в 1968 году.

Всего он принял участие в создании более 40 картин, а на пенсию ушел уже в преклонном возрасте — всего два года назад. Тогда же, в 2021-м, была расформирована созданная им продюсерская ассоциация.

Ранее 5-tv.ru писал, что актриса Мэг Джонсон умерла вслед за мужем спустя четыре месяца после его кончины.

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