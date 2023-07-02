Актриса Мэг Джонсон умерла спустя четыре месяца после смерти мужа

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 41 0

Женщина прожила в браке со своим супругом 42 года.

Актриса Мэг Джонсон умерла спустя четыре месяца после смерти мужа

Фото: фото из открытых источников

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Звезда британских мыльных опер, актрис актриса Мэг Джонсон умерла спустя четыре месяца после смерти мужа в возрасте 86 лет. Сообщает новостной портал The Voice.

С супругом диктор Чарльзом Фостером они были ровесниками и прожили в браке 42 года. Пара поженилась в 1981 году. За несколько лет до смерти у актрисы обнаружили деменцию.

О кончине Мэг Джонсон рассказали ее близкие. Они опубликовали совместное заявление с ее агентством талантов и коллективом, который работает над мыльной оперой «Ферма Эммердейл», в которой снималась Джонсон.

«С большой грустью мы сообщаем, что актриса Мэг Джонсон мирно скончалась вчера вечером в окружении своих родных. Мег была доброй и замечательной женщиной, полной тепла и всегда с огоньком в глазах. Она построила выдающуюся карьеру, а ее последней работой была блистательная роль в сериале «Ферма Эммердейл», — написали в некрологе.

Также в заявление отметили, что по актрисе искренне будут скучать все, кто ее знал. Она стала звездой театральных постановок «Чикаго» и «Фоллис».

Ранее 5-tv.ru писал, что умер звезда фильмов «Эдвард руки-ножницы» и «Маленькая Мисс Счастье» Алан Аркин.

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