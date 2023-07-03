Лукашенко возложил цветы у «Кургана Славы» в День независимости Белоруссии

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 18 0

Глава Республики, произнося речь, напомнил, как важно знать и чтить историю своего народа, доносить истину до каждого человека.

Фото, видео: president.gov.by; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Сегодня, 3 июля, в Белоруссии отмечают День независимости. В связи с этим событием президент Республики Александр Лукашенко возложил цветы у «Кургана Славы» и произнес речь, в которой напомнил народу о важности знания истории, сохранения ее достоверности.

«Для меня большое счастье видеть, что этот праздник разделяет с нами молодежь из России, Армении, Кыргызстана — наши гости, участники проекта „Поезд памяти“. Со временем поезд обязательно соберет всех наследников народов-победителей. Со всех республик Советского Союза. Я в этом абсолютно убежден. Ведь у нас одна память о той войне, одна победа и одна правда!» — подчеркнул Лукашенко.

Свои поздравления с Днем независимости Белоруссии Александру Лукашенко направил президент России Владимир Путин. Он от всей души пожелал коллеге успехов и здоровья, а белорусскому народу, который назвал братским, — счастья и процветания.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Александр Лукашенко назвал поляков «расходным материалом» для Запада.

+22° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
88.38
1.35 96.02
0.91
Медленное пробуждение — залог ясного ума: китайский совет дня на понедель...

Последние новости

12:23
«Победа» открыла продажу авиабилетов на рейсы зимнего расписания
12:12
Рассекречена личность подозреваемого в подготовке покушения на главу Крыма
12:06
Непроходимые озера: мощная стихия обрушилась на улицы Санкт-Петербурга
11:59
Лукашенко возложил цветы у «Кургана Славы» в День независимости Белоруссии
11:54
VK и «Таврида. АРТ» представили образовательную программу по личному бренду
11:48
ВСУ обречены: российские артиллеристы зачистили укрепрайон на запорожском направлении

Сейчас читают

«Наш ответ украинскому контрнаступлению»: бойцы ОБТФ «Каскад» уничтожают врага
Медицина бессильна: 69-летняя Любовь Успенская отчаянно пытается омолодиться
«Мне за это стыдно»: в школе Пашу издевался над слабыми
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какой церковный праздник 2 июля и что нельзя делать
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео