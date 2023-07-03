В Евросоюзе нашли новый путь по спасению зерновой сделки

Этот шаг, по мнению, европейских лидеров, должен убедить Москву продлить соглашение.

«Россельхозбанку» могут предложить создание дочерней компании, которую подключат к международной системе SWIFT, несмотря на санкции. Газета Financial Times сообщила, что Евросоюз сейчас рассматривает такую возможность.

Планируется, что банк будет обрабатывать платежи, связанные с экспортом зерна. Этот шаг, по мнению, европейских лидеров, должен убедить Москву продлить соглашение о зерновой сделке, которая оказалась под угрозой. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не видит доводов в пользу ее продления.