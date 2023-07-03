Жертв кроет матом: бизнесмен «развел» десятки россиян на деньги за кофе-автоматы

Прибыль аферист обещал немалую, и люди верили.

Десятки предпринимателей со всей страны судятся с ижевским бизнесменом, который собрал сотни тысяч рублей в качестве предоплаты за кофейные автоматы и пропал. Прибыль аферист обещал немалую, и люди верили — переводили деньги на личную карту мошенника.

Но в итоге — ни аппаратов, ни доходов, а всех недовольных он кроет матом и угрожает. Как выстроена схема обмана, выяснил корреспондент «Известий» Багаудин Багаудинов.