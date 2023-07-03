Видео быстро удалили: на Филиппинах оконфузились с рекламным роликом для туристов
На Филиппинах опубликовали ролик для туристов с кадрами из других стран
Фото, видео: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын; 5-tv.ru
Чиновники надеются, что путешественники все-таки приедут в их страну, а не в показанные государства.
Масштабная акция «Любите Филиппины» сработала не так, как планировалась. Рекламное агентство запустило кампанию для привлечения туристов — в сети завирусился видеоролик с живописными пейзажами островов.
Вот только зрители обнаружили там кадры, снятые в других странах. В частности, достопримечательности Бразилии, Индонезии, Швейцарии и Объединенных Арабских Эмиратов.
Видео быстро удалили, а агентство признало ошибку. Сейчас делом занимается департамент туризма страны, а чиновники надеются, что путешественники все-таки приедут на Филиппины, а не в показанные страны.
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