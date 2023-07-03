«Правда — наша верная броня»: на арт-кластере «Таврида» прочли стихи о военных

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 39 0

На арт-кластере «Таврида» прошел фестиваль патриотической поэзии, приуроченный ко Дню молодежи

Фото, видео: 5-tv.ru

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Зрителям концерта-диалога «Настоящие» рассказали о значимости происходящих с российским народом событий.

На территории арт-кластера «Таврида» в Крыму прошел концерт-диалог «Настоящие», приуроченный ко Дню молодежи. Участники со сцены прочли стихотворения, посвященные русским военным и жителям новых российских регионов.

Чтецы постарались передать в поэтических произведениях чувства, переживания, боль и радость бойцов, которые защищают нашу Родину в кровопролитных боях в зоне СВО, а также жителей Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей, на долю которых выпали основные тяготы и лишения, связанные с боевыми действиями.

Также зрителям спецпроекта «Настоящие» объяснили значимость происходящих с российским народом событий, рассказали истории бойцов — защитников Родины и о судьбе нашего общего Отечества.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как на Грушинском фестивале участники и зрители хором спели песню Булата Окуджавы «Нам нужна одна победа».

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«Правда — наша верная броня»: на арт-кластере «Таврида» прочли стихи о военных

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