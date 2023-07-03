Поднялись все как один: на Грушинском фестивале хором спели песню о победе

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 48 0

Зрители Грушинского фестиваля поднялись на песне «Нам нужна одна победа»

Фото, видео: Савостьянов Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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Барду-военнослужащему подпевала вся Мастрюковская поляна.

На гала-концерте Грушинского фестиваля, прошедшего 2 июля в Самарской области, все зрители поднялись, когда один из бардов запел песню Булата Окуджавы «Нам нужна одна победа» из кинофильма «Белорусский вокзал». Видео с праздника авторской песни появилось в распоряжении 5-tv.ru.

По традиции, которой уже несколько десятилетий, барды выступают на знаменитой сцене в виде гитары, а зрители располагаются на склоне горы, слушают и подпевают исполнителям. В этом году одна из песен буквально подняла с мест зрителей, никто на Мастрюковской поляне не остался сидеть. При первых же звуках легендарной песни Окуджавы люди встали и начали подпевать военнослужащему на сцене знакомые всем слова.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как автор и исполнитель SHAMAN на празднике выпускников «Алые паруса — 2023» в Санкт-Петербурге спел знаменитую песню «С чего начинается Родина».

 

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