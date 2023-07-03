Российские бойцы отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении

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Рита Миронова
Рита Миронова 90 0

Помимо неудачной попытки атаковать, киевская армия лишилась бронетехники и 260 боевиков.

Российские бойцы отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении

Фото: www.globallookpress.com / Tsitsagi Nikita

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Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе

Российские военнослужащие отразили девять атак противника на Донецком направлении. Как сообщили в Минобороны РФ, Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли большие потери.

Так, помимо неудачной попытки атаковать, киевская армия лишилась бронетехники: ликвидирован один танк, три боевые бронированные машины, пять пикапов, самоходная артиллерийская установка и гаубица М109.

Помимо потерь в технике, ВСУ обеднели и в личном составе. За сутки силами защитников Донбасса были уничтожены до 260 боевиков украинской армии.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские военные уничтожили 920 единиц вражеской техники в Запорожской области.

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