Российские военные уничтожили 920 единиц вражеской техники в Запорожской области

Статистикой за июнь поделился министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Фото, видео: Алексей Коновалов / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Российские военнослужащие за июнь уничтожили 920 единиц бронетехники ВСУ (Вооруженных сил Украины). Об этом в ходе селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
«Только на южно-донецком, запорожском и донецком направлениях, где украинские формирования предпринимают безуспешные атаки, группировками российских Вооруженных Сил уничтожены 920 единиц бронетанковой техники», — отметил он.
Среди ликвидированной техники — 15 самолетов, три вертолета и 16 танков Leopard, что составляет практически всю часть от того, что Украине поставили иностранные союзники.
Всего за месяц на всех направлениях защитники Донбасса уничтожили около двух с половиной тысяч единиц различного вооружения ВСУ.
Россия продолжает выполнять задачи специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил о ее начале 24 февраля 2022 года. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. Страны ЕС и НАТО, в свою очередь, в ответ на это объявили РФ «войну».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные отразили пять атак ВСУ на донецком направлении за сутки.
- 3 июл
- С одного выстрела: боевики ВСУ спаслись бегством из горящей бронемашины
- 3 июл
- На дальних подступах: ВДВ отразили попытку контрнаступления в зоне спецоперации
- 3 июл
- Шойгу впервые прокомментировал попытку мятежа ЧВК «Вагнер»
- 3 июл
- ВСУ обречены: российские артиллеристы зачистили укрепрайон на запорожском направлении
- 3 июл
- На купянском направлении сорвано две попытки провести ротацию подразделений ВСУ
- 3 июл
- «Наш ответ украинскому контрнаступлению»: бойцы ОБТФ «Каскад» уничтожают врага
- 3 июл
- Раненный гранатометчик в зоне СВО мужественно отразил атаку неонацистов
- 3 июл
- Олаф Шольц отказал Киеву в поставке дальнобойного оружия
- 3 июл
- Танки ЦВО успешно использовали новую тактику против ВСУ
- 3 июл
- Всегда на страже неба: лучшее видео из зоны СВО за день
Читайте также
50%
1.35 96.02
0.91
Нашли ошибку?