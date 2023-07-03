Российские военные уничтожили 920 единиц вражеской техники в Запорожской области

Российские военнослужащие за июнь уничтожили 920 единиц бронетехники ВСУ (Вооруженных сил Украины). Об этом в ходе селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«Только на южно-донецком, запорожском и донецком направлениях, где украинские формирования предпринимают безуспешные атаки, группировками российских Вооруженных Сил уничтожены 920 единиц бронетанковой техники», — отметил он.

Среди ликвидированной техники — 15 самолетов, три вертолета и 16 танков Leopard, что составляет практически всю часть от того, что Украине поставили иностранные союзники.

Всего за месяц на всех направлениях защитники Донбасса уничтожили около двух с половиной тысяч единиц различного вооружения ВСУ.

Россия продолжает выполнять задачи специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил о ее начале 24 февраля 2022 года. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. Страны ЕС и НАТО, в свою очередь, в ответ на это объявили РФ «войну».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные отразили пять атак ВСУ на донецком направлении за сутки.