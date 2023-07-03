Алаудинов заявил о гибели командира отряда «Ахмата» Евгения Писаренко

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 83 0

Что именно произошло с героем, защитником Родины?

Алаудинов заявил о гибели командира отряда «Ахмата» Евгения Писаренко

Фото: Telegram / Апти Алаудинов «АХМАТ» / AptiAlaudinovAKHMAT

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Командир отряда специального назначения «Ахмат» Евгений Писаренко героически погиб в зоне спецоперации. Печальную новость сообщил командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом Апти Алаудинов.

Опубликовав трагическое известие в личном Telegram-канале Алаудинов не уточнил, при каких именно обстоятельствах погиб защитник Родины. О конкретном месте его гибели пока так же ничего не известно.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские бойцы отразили девять атак ВСУ на донецком направлении.

Тема:
Спецоперация
3 июл
Российские бойцы отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении
3 июл
Российская ПВО сбила украинский самолет Су-27 в Херсонской области
3 июл
С одного выстрела: боевики ВСУ спаслись бегством из горящей бронемашины
3 июл
Российские военные уничтожили 920 единиц вражеской техники в Запорожской области
3 июл
На дальних подступах: ВДВ отразили попытку контрнаступления в зоне спецоперации
3 июл
Шойгу впервые прокомментировал попытку мятежа ЧВК «Вагнер»
3 июл
ВСУ обречены: российские артиллеристы зачистили укрепрайон на запорожском направлении
3 июл
На купянском направлении сорвано две попытки провести ротацию подразделений ВСУ
3 июл
«Наш ответ украинскому контрнаступлению»: бойцы ОБТФ «Каскад» уничтожают врага
3 июл
Раненный гранатометчик в зоне СВО мужественно отразил атаку неонацистов
+22° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
88.38
1.35 96.02
0.91
Медленное пробуждение — залог ясного ума: китайский совет дня на понедель...

Последние новости

18:24
Видео быстро удалили: на Филиппинах оконфузились с рекламным роликом для туристов
18:15
Дело в голове: раскрыт способ стремительного похудения
18:05
Алаудинов заявил о гибели командира отряда «Ахмата» Евгения Писаренко
17:55
Следите за «звоночками»: когда пора вести ребенка к психологу или психиатру
17:42
Похудел до костей: Саакашвили шокировал своим видом на заседании суда
17:25
Российские бойцы отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении

Сейчас читают

Напала на медсестру: страдающую деменцией 83-летнюю Светличную упекли в психушку
Это не просто сигналы: что стоит за странными жестами посла США Линн Трейси в сторону Кремля
Балерина на двоих: Волочкова раздвинула ноги перед состоятельными мужчинами
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какой церковный праздник 2 июля и что нельзя делать
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео