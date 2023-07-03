Алаудинов заявил о гибели командира отряда «Ахмата» Евгения Писаренко

Командир отряда специального назначения «Ахмат» Евгений Писаренко героически погиб в зоне спецоперации. Печальную новость сообщил командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом Апти Алаудинов.

Опубликовав трагическое известие в личном Telegram-канале Алаудинов не уточнил, при каких именно обстоятельствах погиб защитник Родины. О конкретном месте его гибели пока так же ничего не известно.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские бойцы отразили девять атак ВСУ на донецком направлении.