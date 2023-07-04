Число пострадавших в результате ЧП на Каховской ГЭС достигло 134
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В результате прорыва станции оказались затоплены несколько тысяч домов.
Фото: © РИА Новости / Дмитрий Макеев
Число пострадавших в результате прорыва Каховской ГЭС достигло 134 человек. Об этом сообщили медики, передает ТАСС.
Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. ЧП привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Российские власти неоднократно указывали на причастность киевского режима в диверсии.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что уже более 60% домов освободились от воды после ЧП на Каховской ГЭС.
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