Сальдо: около 60% домов Херсонской области освобождены от воды

В результате прорыва Каховской ГЭС погибли более 40 человек.
Фото: © РИА Новости / Таисия Воронцова
Подтопленные в результате прорыва Каховской ГЭС дома в Херсонской области постепенно освобождаются от воды. Она покинула уже порядка 60% строений. С таким заявлением выступил врио главы региона Владимир Сальдо.
«Мы успешно продолжаем мероприятия по ликвидации последствий наводнения. <…> Проводим осушение, очищение и санитарную обработку. Налажено получение гражданами, пострадавшими от чрезвычайной ситуации, финансовых выплат», — подчеркивалось в заявлении.
Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. ЧП привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Российские власти неоднократно указывали на причастность киевского режима в диверсии.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате ЧП погибли 46 человек. Более 100 пострадали.
- 22 июн
- Роспотребнадзор не выявил отклонений в пробах питьевой воды в Херсонской области
- 22 июн
- В Херсонской области заявили об экологической катастрофе в нижнем течении Днепра
- 21 июн
- Число госпитализированных после прорыва Каховской ГЭС выросло до 121
- 21 июн
- Число жертв катастрофы на Каховской ГЭС выросло до 41
- 20 июн
- В Николаеве запретили купаться и ловить рыбу
- 19 июн
- Возможна ли в России вспышка лихорадки Западного Нила из-за подтоплений под Херсоном?
- 19 июн
- Песков объяснил, почему представителей ООН не пустили в пострадавшие от ЧП на Каховской ГЭС регионы
- 19 июн
- В Минздраве Украины заявили о наличии возбудителя холеры в воде в Николаевской области
- 18 июн
- Число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС выросло до 35
- 18 июн
- Сальдо: активная фаза наводнения в Херсонской области завершилась
Читайте также
82%
0.47 91.49
-0.45
Нашли ошибку?