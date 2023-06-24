Сальдо: около 60% домов Херсонской области освобождены от воды

Подтопленные в результате прорыва Каховской ГЭС дома в Херсонской области постепенно освобождаются от воды. Она покинула уже порядка 60% строений. С таким заявлением выступил врио главы региона Владимир Сальдо.

«Мы успешно продолжаем мероприятия по ликвидации последствий наводнения. <…> Проводим осушение, очищение и санитарную обработку. Налажено получение гражданами, пострадавшими от чрезвычайной ситуации, финансовых выплат», — подчеркивалось в заявлении.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. ЧП привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Российские власти неоднократно указывали на причастность киевского режима в диверсии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате ЧП погибли 46 человек. Более 100 пострадали.