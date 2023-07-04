Египет и Турция впервые за 10 лет повысили уровень дипломатических отношений

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 25 0

Этот важнейший шаг должен способствовать нормализации отношений между государствами.

Египет и Турция впервые за 10 лет повысили уровень дипломатических отношений

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Египет и Турция впервые за 10 лет повысили уровень дипломатических отношений. Власти стран назначили своих послов для постоянного пребывания в государствах. Об этом сообщили представители обоих иностранных МИД.

«Турция и Египет извещают о повышении уровня дипломатических отношений до уровня послов», — передает РИА Новости.

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