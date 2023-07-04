Пульс бился недолго: женщину с перерезанным горлом выкинули из машины в Самаре

Известно, что потерпевшая была экс-супругой якутского миллионера и хотела продать свою дорогую иномарку.

Выброшенная из собственной машины в Самаре женщина с перерезанным гордом скончалась, не дождавшись скорой помощи. Об этом 5-tv.ru сообщил очевидец происшествия Егор Беляев.

По словам молодого человека, произошло все днем. Он спокойно прогуливался по окрестностям, когда наткнулся на столпившихся вокруг окровавленной женщины людей. Пострадавшая была одета прилично, отметил он, а рядом с ней было две большие лужи крови. Сначала он подумал, что произошло ДТП, однако после узнал — ее в таком состоянии выкинули из машины.

«Подхожу ближе проверяю пульс — пульс был у нее, я раз пять вызывал скорую. Очевидцы тоже вызывали», — прокомментировал парень.

Скорая ехала долго, добавил очевидец. При этом карета, по всей видимости, припарковалась далеко — медработнику пришлось бежать до места. Ни кислородный баллон, ни массаж сердца уже не спали пострадавшую — пульс испарился.

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«Был вариант спаси. Я сколько там тусовался, она живая была. В сокрой сказали — если колотая рана наложите туда какое-то полотенце, приткните рану, чтобы кровопотеря была небольшая. Я смотрю — у нее вся куртка джинсовая была в крови, скользкая. Ей не могли даже пуговицы расстегнуть, чтоб пульс проверить», — заключил Егор.

Тело женщины 1989 года со следами насилия было выброшено на улице Самарского района города днем 3 июля. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей наказание за совершение убийства.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк прокомментировала, что в ходе организованных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов обнаружили автомобиль потерпевшей, а после установили личность подозреваемого и машину, на которой он скрылся из города. Подозреваемый был задержан в Казани по ориентировке. Мужчина передан в следственные органы. В ближайшее время он будет допрошен.

Подозреваемый в убийстве девушки в Самаре был задержан. МВД России

Девушка оказалась бывшей невесткой миллионера из Якутии. Ей перерезали горло и выбросили на улицу прямо из ее же джипа. Свой автомобиль она продавала. С потенциальным покупателем она приезжала в ГИБДД. По некоторым данным, именно участник сделки и совершил преступление.

По данным знакомых, пишет ряд СМИ, девушка зарабатывала деньги, оказывая интим услуги. С мужем развелась в 2019 году из-за ревности. Воздыхателей при жизни у девушки было много. Однако сейчас о ней напоминают лишь оставшиеся капли крови на бордюре.

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