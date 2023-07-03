«Ото лба до носа»: под Новосибирском подростки нанесли другу 70 ножевых ранений

Мотивами жестокой расправы стали денежный долг и ревность.

Невероятная по своей жестокости история произошла в селе Плотниково Новосибирской области. Там два подростка 14 и 15 лет нанесли своему сверстнику 70 ножевых ранений, едва не отправив его на тот свет. Подробности дикого инцидента выяснило издание KP.RU.

Сообщается, что пострадавшего юношу после жестокой расправы в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. Сейчас его жизни ничего не угрожает, он переведен в обычную плату.

«Заведующий отделением спросил, кому наш парень сделал плохого в свои 15 лет, что над ним так издевались. Его резали ото лба до носа, весь затылок, шея, щеки обе проткнуты, обе руки сломаны», — рассказал журналистам отец пострадавшего.

По факту случившегося местные правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство, совершенное группой лиц». Следствие выяснило, что между несовершеннолетними произошла ссора, переросшая в драку. В ходе нее двое подростков избили своего приятеля, предварительно брызнув ему в лицо жидкостью из перцового баллончика, а затем нанесли ему десятки ударов ножом.

Мотивами расправы, предположительно, стали денежный долг и ревность. Выяснилось, что один из юношей задолжал пострадавшему 15 тысяч рублей, а другой затаил на него обиду за то, что тот встречался с его бывшей девушкой.

Конфликт между подростками произошел около полуночи. Оставив полуживого парня на берегу реки Иня, приятели ушли. Израненный подросток всю ночь пролежал в кустах, истекая кровью, и только чудом остался в живых. Утром его заметили случайные прохожие, которые вызвали медиков и полицию.

Эксперт издания предположил, что подростка спас прошедший ночью дождь: юноша сильно замерз, благодаря чему кровообращение в организме замедлилось и кровопотери сократились.

Едва не зарезавших друга насмерть подростков односельчане характеризуют как тихих и неконфликтных. Сейчас они оба арестованы: тот, которому 15 лет, помещен в СИЗО, а 14-летнего отправили под домашний арест.

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