«Девчонки, жгите!» — Анастасия Волочкова призвала женщин обнажаться
Анастасия Волочкова призвала женщин обнажаться
Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru
Балерина убеждена, что женское тело — это искусство, которое нельзя скрывать от чужих глаз.
Балерина Анастасия Волочкова в разговоре с 5-tv.ru призвала женщин обнажаться, потому что женское тело — это искусство. Экс-прима Большого театра считает, что тело не может вызывать чувства стыда или отвращения, так как даже на многих картинах в музеях изображены раздетые дамы.
«Если есть, что обнажать, то это нужно обнажать», — подчеркнула танцовщица.
Она также рассказала, что в ближайшее время сама собирается сняться в откровенной фотосессии, которая никого не оставит равнодушным. При этом Волочкова отметила, что эти фото произведут фурор, потому что ей есть что показать.
В случае, если кто-то пытается привлечь внимание пикантными фото, но не обладает красивым телом, схожего эффекта не будет, убеждена звезда. Людям неинтересно, если на фото нет выпирающей пятой точки и пышной груди, добавила балерина.
«Девчонки, давайте, жгите, потому что женская грудь — это красиво!» — подытожила она.
Ранее 5-tv.ru писал, что Волочкова раздвинула ноги перед состоятельными мужчинами.
Читайте также
38%
0.95 97.26
1.24
Нашли ошибку?