Балерина на двоих: Волочкова раздвинула ноги перед состоятельными мужчинами

За весьма откровенную фотографию звезда получила массу негативных комментариев от подписчиков.

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в своих социальных сетях весьма компрометирующую фотографию. На фото она сидит на шпагате, а поддерживают ее двое мужчин — певец Прохор Шаляпин и бизнесмен Александр Гришин.

«Свидание на троих», — так знаменитость подписала публикацию.

Волочкова продолжает возмущать общественность провокационными фотосессиями. Фото: Instagram* / volochkova_art

За такое пошлое фото знаменитость тут же высмеяли подписчики. Они пишут, что раньше Анастасия была роскошной и статной женщиной, а теперь стала заниматься исключительно пиаром.

«Интересно, чем она думает, когда так себя ведет? А потом ищет оправдание для себя. И у нее ведь есть дочь, которая это все видит», — пишут комментаторы.

В середине июня Волочкова сделала заявление, что устроит свадьбу с Прохором Шаляпиным. В компании с ним она пришла на день рождения к бывшей возлюбленной Шаляпина Анне Калашниковой. Анастасия не могла не привлечь к себе внимание и уколола свою подругу, сказав, что «отбила у нее кавалера».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Волочкова отказалась идти на выпускной дочери.

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