«Надо быть осторожным»: Макрон прервал молчание по беспорядкам во Франции

Глава государства наконец-то вышел на связь после начала протестов в его стране.

Президент Франции Эммануэль Макрон наконец-то прервал молчание и прокомментировал беспорядки, которые происходят в стране.

«Надо быть осторожным в отношении предстоящих дней и недель, но, как можно судить, пик беспорядков пройден», — сказал глава государства на встрече с мэрами коммун в Елисейском дворце.

Встречу с французским лидером посетили более 220 градоначальников, чьи муниципалитеты пострадали в результате протестов, передает телеканал BFM TV.

Ранее 5-tv.ru писал, что протесты во Франции перешли в новую фазу. По нескольким городам прошел марш националистов, а затем он перерос в стычки с мигрантами.

На фоне беспорядков Эммануэль Макрон посетил главное управление парижской полиции, где, несмотря на все происходящее, поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за службу.