«Надо быть осторожным»: Макрон прервал молчание по беспорядкам во Франции

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 40 0

Макрон заявил о прохождении пика беспорядков во Франции

«Надо быть осторожным»: Макрон прервал молчание по беспорядкам во Франции

Фото: www.globallookpress.com / Estelle Ruiz

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Глава государства наконец-то вышел на связь после начала протестов в его стране.

Президент Франции Эммануэль Макрон наконец-то прервал молчание и прокомментировал беспорядки, которые происходят в стране.

«Надо быть осторожным в отношении предстоящих дней и недель, но, как можно судить, пик беспорядков пройден», — сказал глава государства на встрече с мэрами коммун в Елисейском дворце.

Встречу с французским лидером посетили более 220 градоначальников, чьи муниципалитеты пострадали в результате протестов, передает телеканал BFM TV.

Ранее 5-tv.ru писал, что протесты во Франции перешли в новую фазу. По нескольким городам прошел марш националистов, а затем он перерос в стычки с мигрантами.

На фоне беспорядков Эммануэль Макрон посетил главное управление парижской полиции, где, несмотря на все происходящее, поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за службу.

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«Надо быть осторожным»: Макрон прервал молчание по беспорядкам во Франции

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