Протесты во Франции перешли в новую фазу: почему бездействует Макрон

Эфирная новость 18 0

Протесты во Франции перешли в новую фазу

Фото, видео: Лебедева Арина / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Сразу в нескольких городах страны прошел марш националистов.

Массовые протесты во Франции перешли в новую фазу. Минувшей ночью по нескольким городам прошел марш националистов — он перерос в ожесточенные стычки с мигрантами, которые протестовали все последние дни.

На фоне беспорядков президент страны Эммануэль Макрон посетил ночью главное управление парижской полиции, где несмотря на все происходящее поблагодарил сотрудников за службу.

Тем временем во Франции подсчитывают ущерб, нанесенный манифестантами. Предприниматели заявили, что понесли убытки на сумму более миллиарда евро.

+16° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
89.33
0.95 97.26
1.24
Отдых важнее работы, когда он необходим: китайский совет дня на вторник,...

Последние новости

8:13
Собянин: в Новой Москве отражена попытка атаки украинских беспилотников
8:06
Протесты во Франции перешли в новую фазу: почему бездействует Макрон
8:04
Собянин: аэропорт Внуково возобновит работу в ближайшее время
7:59
Мощный пожар произошел на территории бывшего завода «Севкабель» в Петербурге
7:50
Росавиация: аэропорты Москвы и области работают в штатном режиме
7:49
Танковый ответ: как бойцы ВС РФ отбивают атаки нацистов в районе Угледара

Сейчас читают

Напала на медсестру: страдающую деменцией 83-летнюю Светличную упекли в психушку
Ка-52 — грозный противник: лучшее видео из зоны СВО за день
«Вот к чему приводят мороженки»: Анна Семенович показала себя в купальнике без фотошопа
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какой церковный праздник 2 июля и что нельзя делать
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео