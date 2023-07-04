Протесты во Франции перешли в новую фазу: почему бездействует Макрон

Сразу в нескольких городах страны прошел марш националистов.

Массовые протесты во Франции перешли в новую фазу. Минувшей ночью по нескольким городам прошел марш националистов — он перерос в ожесточенные стычки с мигрантами, которые протестовали все последние дни.

На фоне беспорядков президент страны Эммануэль Макрон посетил ночью главное управление парижской полиции, где несмотря на все происходящее поблагодарил сотрудников за службу.

Тем временем во Франции подсчитывают ущерб, нанесенный манифестантами. Предприниматели заявили, что понесли убытки на сумму более миллиарда евро.