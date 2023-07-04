Страны ШОС подписали совместную Нью-Делийскую декларацию

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Рита Миронова
Рита Миронова 19 0

Саммит совета глав государств ШОС проходит в Нью-Дели в дистанционном формате.

Страны ШОС подписали совместную Нью-Делийскую декларацию

Фото: © РИА Новости / Зафар Халилов

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Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подписали Нью-Делийскую декларацию, подтверждающую, что они не объединяются против других стран. Об этом сообщили по итогам заседания Совета глав государств ШОС.

Декларация гласит, что члены организации — Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Белоруссия, Афганистан и Монголия — не действуют против других стран и открыты для сотрудничества.

При этом все входящие в состав ШОС государства считают основой развития международных отношений взаимное уважение суверенитета стран, равноправия народов и невмешательства во внутренние дела.

На дистанционном саммите в Нью-Дели с речью выступил президент России Владимир Путин. Он отметил, что главная цель ШОС — формировать миропорядок, основанный на международном праве.

Ранее 5-tv.ru писал, что страны ШОС продолжат наращивать расчеты в нацвалютах.

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