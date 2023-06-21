Тело погибшего мужчины достали из Черного моря в районе Адлера

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Алексей Панков
Алексей Панков 37 0

Личность погибшего устанавливается.

Тело погибшего мужчины достали из Черного моря в районе Адлера

Фото: www.globallookpress.com / Roman Denisov, Роман Денисов

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Из Черного моря в районе Адлера достали тело мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда.

Об утонувшем в ведомство сообщили накануне вечером сотрудники одного из городских пляжей. Они рассказали, что труп находился в открытом море примерно в 300 метрах от берега. Спасатели задействовали катер, чтобы эвакуировать тело.

«Спасатели вышли на катере в акваторию и транспортировали тело на берег, где передали сотрудникам полиции. На данный момент личность погибшего не установлена», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что спасатели услышали с пропавшего судна в Атлантическом океане батискафа акустическую обратную связь. На борту «Титана» находится пять человек — связь с ними была потеряна через несколько часов после погружения.

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