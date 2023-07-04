Умерли в один день: неразлучная пара задохнулась парами бензина в цистерне

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 50 0

Под Иркутском супруги погибли при очистке цистерны для бензина

Умерли в один день: неразлучная пара задохнулась парами бензина в цистерне

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Несчастный случай произошел на автозаправке в Иркутской области.

Супружеская пара погибла во время чистки цистерны для бензина. Трагедия произошла на одной из частных автозаправок города Тайшет Иркутской области.

Как выяснил 5-tv.ru, супруги были неразлучны, не расставались ни дома, ни на работе и по первому зову шли на помощь друг другу. Так было и в трагический для них день.

Все началось с того, что 35-летняя женщина, облачившись в защитный костюм, спустилась в одну из пустых цистерн на заправке, чтобы почистить ее. Во время работы ей стало плохо, и она позвала на помощь своего 42-летнего супруга — управляющего той же заправкой. Мужчина немедленно поспешил на помощь любимой жене и спустился к ней. В результате они оба погибли, предположительно, от отравления парами бензина.

По факту смерти мужчины и женщины местные правоохранители возбудили уголовное дело и организовали проверку. Тела погибших отправлены на судмедэкспертизу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Забайкалье число отравившихся медвежьим мясом выросло до 11 человек.

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