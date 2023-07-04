В Забайкалье число отравившихся медвежьим мясом выросло до 11 человек
Трое находятся в состоянии средней степени тяжести, один из них — ребенок.
Фото: www.globallookpress.com / Баранов Владимир
Число отравившихся медвежьим мясом в селе Куанда в Забайкалье выросло до 11 человек. Среди пострадавших — двое детей, сообщает пресс-служба Минздрава региона.
«Пострадавших 11 человек, в том числе двое несовершеннолетних», — говорится в сообщении.
В сравнении с прошлой информацией количество пострадавших увеличилось на два человека.
Трое находятся в средней степени тяжести, один из них — ребенок. Еще состояние восьмерых оценивается как удовлетворительное.
Прокуратура Забайкальского края уже начала проверку по факту массового отравления мясом медведя. На последующих этапах надзорное ведомство оценит исполнение требований законодательства об охоте. Также проводится проверка по контролю соблюдения прав граждан и оказания медицинской помощи.
Жители данного села в понедельник, 3 июля, ели мясо медведя, позже почувствовали недомогание. На данный момент пациенты остаются в местной ЦРБ. Известно, что хищников не рекомендуют употреблять в пищу, так как они являются переносчиками заболеваний.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что три человека погибли под Красноярском после обработки погреба серной шашкой.
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