«Все певички такие, сякие»: в музыкальную карьеру Люси Чеботиной не верили

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 173 0

В музыкальную карьеру Люси Чеботиной не верили ее учителя

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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По мнению певицы, своими высказываниями педагоги могут морально надломить ребенка.

В музыкальную карьеру Люси Чеботиной не верили ее учителя. О своих школьных проблемах певица эксклюзивно рассказала корреспонденту 5-tv.ru после выпускного в Крокус Сити Холле.

«Очень часто меня пытались учителя как-то уколоть, что вот, ты хочешь стать певицей, все певички такие, сякие. Ты должна учиться, получить образование», — вспоминает Чеботина.

По словам исполнительницы песни «Солнце Монако», у нее были проблемы не со школьными предметами, а именно с учителями, которые эти предметы преподавали. Чеботиной часто приходилось прогуливать уроки из-за постоянных репетиций и выступлений, а преподаватели в свою очередь убеждали ее, что она занимается несерьезным делом, из-за которого страдает образование.

«Их все время это, видимо, как-то задевало. Они как-то пытались меня уколоть при классе, сказать, что певицей никогда не стану, мол там все связи», — рассказывает Чеботина.

По мнению певицы, учителя пытались сбить ее с музыкального пути, но у них это не получилось. Тем не менее, не все дети обладают стальным характером и абсолютной верой в себя, поэтому, как считает Чеботина, преподавателям стоит быть осторожными со своими высказываниями, которые могут пагубно отразиться на психике ребенка.

«Я желаю учителям, которые сейчас преподают и которые закладывают знания нашим прекрасным детям в головы, не забывать об их ментальном здоровье и ментальном состоянии. <…> Самое главное, помогать детям раскрываться, и самое главное, внимательно присматриваться к тем деталям, которые присутствуют в их характере и поведении, потому что очень многим детям, которые мечтают стать кем-то, обламывают все крылья и, так сказать, лишают этой мечты просто своим высказыванием. Очень часто взрослые не замечают, как они ранят детей», — убеждена Чеботина.

Ранее 5-tv.ru писал, как Люся Чеботина реагирует на хейт.

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