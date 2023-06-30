«Плакала, но это сделало меня сильнее»: как Люся Чеботина реагирует на хейт

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 17 0

Певица Люся Чеботина призналась, что плакала из-за хейтеров

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Артистка призналась, что прежде по-настоящему страдала из-за негативных комментариев.

Певица Люся Чеботина даже в центре скандала не читает новости о себе, так как считает, что в них практически нет ни слова правды. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru в ходе вечеринки в честь сына Филиппа Киркорова Мартина-Кристина. 11-летний мальчик в свой день рождения, 29 июня, провел первый в жизни показ в Доме моды Аники Керимовой.

Сегодня исполнительницу не удивляют и не обижают злые языки. Такова обратная сторона известности. Но не всегда так легко удавалось переживать атаки. Раньше острые заголовки в прессе могли выбить из колеи, но со временем звезда обрела уверенность в себе и поняла — недобросовестные журналисты ищут повода для обсуждений, а хейтеры набрасываются и на других селебрити.

«Когда какой-то человек становится популярнее, всем хочется его обсудить. Неважно, в хорошем свете или в плохом, иногда в хорошем, чаще всего в плохом. Могу сказать, находясь по ту сторону, что большинство из этого — наглая ложь, поэтому меньше верьте тому, что говорят… Конечно, плакала, расстраивалась, но это сделало меня сильнее», — призналась Чеботина.

Певица подчеркнула, что «безумно благодарна» ситуациям, связанными с хейтерами и другими абьюзерами. Сложности закалили дух и не оставили места страхам и отчаянию. Произошедшие скандалы только закалили Чеботину. Сейчас она, читая заголовки, все чаще думает: «Откуда они берут информацию?» Не принимая прошлое всерьез, не держа в сердце обиды.

Ранее Люся Чеботина рассказала 5-tv.ru, почему ее песни пропали из эфиров радиостанций.

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