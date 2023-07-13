Люся Чеботина писала стихи на уроке химии

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 13 0

Певица с любовью вспомнила об учительнице, которая не мучила ее изучением нелюбимых предметов.

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Люся Чеботина писала стихи на уроке химии. Своими воспоминаниями о школьной жизни певица эксклюзивно поделилась с корреспондентом 5-tv.ru после выпускного в Крокус Сити Холле.

Как признается исполнительница хита «Солнце Монако», у нее были напряженные отношения с учителями, которые не верили в ее музыкальную карьеру и всячески настаивали на том, чтобы она более серьезно подходила к изучению школьных предметов. Тем не менее, певица с трепетом вспоминает свою преподавательницу по химии, которая, понимая нелюбовь Чеботиной к четным наукам, разрешала ей садиться на заднюю парту и писать стихи.

«Она всегда понимала, что я никогда не буду химиком. Мне это в принципе неинтересно, и она мне как-то автоматом поставила четверку. Остальные учителя постоянно тюкали-тюкали-тюкали», — рассказывает певица.

По мнению Люси Чеботиной, многие преподаватели пытались сбить ее с творческого пути, всячески иронизируя над ее музыкальной деятельностью. Как считает певица, учителям стоит быть более осторожными со своими высказываниями, ведь они могут пагубно отразиться на психике ребенка.

Ранее 5-tv.ru писал, что в музыкальную карьеру Люси Чеботиной не верили ее учителя.

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