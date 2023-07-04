Украинские боевики ударили по Макеевке из установок HIMARS

В результате обстрелов со стороны Украины погибли два жителя Донбасса.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Sgt. John Schoebel; 5-tv.ru
Украинские боевики нанесли удар по Макеевке в Донецкой народной республике (ДНР) из реактивных систем залпового огня HIMARS. Кадры с места событий передал корреспондент «Известий» Евгений Быковский.
На видео отчетливо слышны звуки хлопков над ночным городом. Кроме того, можно разглядеть дым от взорвавшихся в небе боеприпасов.
Ранее в этот день сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк и Макеевку, в результате чего погибли двое жителей Петровского района Донецка. Всего в двух городах были ранены восемь граждан, в том числе шестилетняя девочка.
В последнее время ВСУ все чаще используют для обстрелов городов Донбасса вместо HIMARS дальнобойные ракеты Storm Shadow франко-британского производства. Недавно этими боеприпасами были обстреляны Луганск, Геническ и Скадовск, а также Чонгарский мост. Российские военные объясняют применение украинскими боевиками Storm Shadow тем, что никакие другие ракеты ВСУ уже не могут долететь до важных объектов в Донбассе из-за большого расстояния от линии боевого соприкосновения.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти США вскоре могут принять решение о передаче Украине оперативно-тактических ракет ATACMS с дальностью действия до 300 километров.
- 4 июл
- Совместными усилиями: ВС РФ зачистили еще один опорный пункт у Кременной
- 4 июл
- Вопреки всем прогнозам: в НАТО отметили высокую боеспособность России
- 4 июл
- Ищут оправдания: на Западе провал ВСУ сравнили с высадкой союзников в Нормандии
- 4 июл
- Российские военные сбили три украинских Су-25 в ДНР и Запорожской области
- 4 июл
- Начало ядерной катастрофы? К чему приведет обесточивание Запорожской АЭС
- 4 июл
- Появились кадры разорванной на части британской AS-90 в Запорожье
- 4 июл
- Маскировка не помогла: российский «Ланцет» метко ударил по ВСУ в лесопосадках
- 4 июл
- Вообще не получат? Что на Западе говорят о поставках F-16 на Украину
- 4 июл
- Танковый ответ: как бойцы ВС РФ отбивают атаки нацистов в районе Угледара
- 4 июл
- Потеря за потерей: ВС РФ уничтожили первую британскую гаубицу AS-90
Читайте также
38%
0.22 97.74
0.48
Нашли ошибку?