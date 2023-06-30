«Терпят неудачи»: почему США решились передать Украине ракеты ATACMS

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова Эксклюзив 566 0

Военный эксперт Кнутов: США передают ракеты ATACMS Украине из-за того, что ВСУ терпят неудачи

Фото, видео: Zuma / ТАСС; Личный архив Юрия Кнутова; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

По словам эксперта, оружие достаточно мощное и способно с высокой точностью поразить цель. Но есть ли у России силы отразить удар?

Власти США вскоре могут принять решение о передаче Украине оперативно-тактических ракет ATACMS с дальностью действия до 300 километров. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные местных и европейских чиновников. Кроме того, некий высокопоставленный представитель Минобороны Украины заявил, что вопрос о поставках вооружения уже находится на стадии финального согласования.

5-tv.ru решил поинтересоваться у военного эксперта Юрия Кнутова о том, что это за ракеты? И как военные РФ могу ответить на такой удар? Почему США сначала не хотели передавать оружие большой дальности, а теперь согласились?

«Вообще, причина передачи ракет состоит в том, что воруженные формирования Украины терпят неудачи», — заявил эксперт.

Российские средства противодействия надежно справляются с крылатыми ракетами, такими как HIMARS и Storm Shadow, а следовательно, западные вооружения не дают преимущества ВСУ, заметил эксперт.

Дальние точки снабжения российских сил хорошо защищены. Наши власти снабжают войска, размещая склады, пункты управления, штабы и резервы на дальности более ста километров, что обеспечивает сохранность резервов.

«Естественно, в таких условиях, Пентагон рекомендовал правительству США поставить Украине оружие, которое способно поражать цели на дальности до 300 километров», — объяснил Кнутов.

Эксперт отмечает, что особенность ракет ATACMS заключается в том, что они запускаются с пусковых установок HIMARS.

«Ракета достаточно мощная и способна с высокой точностью поразить цель», — говорит Кнутов.

Для того, чтобы ликвидировать такой снаряд, у России есть, например, зенитно-ракетный комплекс С-300ПМ2, С-400, С-300В4 и «Бук-M3».

«Средства уничтожения и перехвата этих ракет есть. Главная задача будет — фиксировать места складирования этих ракет и уничтожать пусковые установки HIMARS», — подытоживает военный эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал, что стало известно о готовности США передать Украине ракеты ATACMS.

Тема:
Спецоперация
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