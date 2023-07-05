Юная Раисат из Дербента на встрече с Путиным в Кремле получила для Дагестана 5 млрд рублей

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Глава государства пригласил гостью в свой кабинет, где они позвонили председателю правительства и министру финансов.

Фото, видео: Казаков Александр / ТАСС; 5-tv.ru

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Невероятная история маленькой девочки из Дагестана… В свои восемь лет Раисат смогла выбить из государственного бюджета пять миллиардов рублей для родной республики, находясь в Кремле. Туда ее пригласил Владимир Путин после своего визита в Дербент. На городской площади школьница долго ждала президента, но так его и не увидела, после чего видео, где она горько плачет, облетело все соцсети. Теперь от обиды не осталось и следа.

«Я когда уехал из Дербента, приехал в Москву, мне показали картинку, как ты плачешь… Я думаю, что понятно, что, к сожалению, я не могу поговорить с каждым человеком, который стоит на площади. Но все-таки твоя реакция меня расстроила. Поскольку я не могу часто ездить, из Москвы уезжать, вот я решил тебя пригласить с мамой и папой», — поприветствовал маленькую гостью в Кремле Владимир Путин.

Глава государства также провел девочку в свой рабочий кабинет и вместе они позвонили премьер-министру Михаилу Мишустину.

«Михаил Владимирович… Поздоровайся… Скажи, Михаил Владимирович, добрый день…»

«Здравствуйте», — стеснительно произнесла Раисат.

«Привет», — прозвучало из телефона.

«Это Раисат из Дербента приехала в гости. Решила и с Вами тоже поздороваться на всякий случай. На месте Вы, на рабочем… Или где-то там разгуливаете», — пошутил Путин.

«Я всегда на рабочем месте, Владимир Владимирович, Вы знаете. Раисат, очень приятно. Рад тебя слышать. Ты у президента. Большой день у тебя сегодня», — произнес Мишустин.

«Спасибо, Михаил Владимирович».

И вот как раз следующий практически судьбоносный звонок был министру финансов.

«Здравствуйте», — произнесла Раисат.

«Антон, ты чего не отвечаешь. Ты же воспитанный человек», — пожурил Антона Силуанова глава государства после некоторой паузы.

«Здравствуйте. Я немного подумал, что…»

«Решил, что это шутка, — засмеялся Путин. — Нет, там у них выпадающие доходы на несколько миллиардов. Это реконструкция уличной сети дорожной. Далее, развитие объектов туризма. И завершение строительства универсального спортивного комплекса. Не хватает денег. Что будем делать?»

«Мы приняли решение, чтобы направить пять миллиардов рублей на ближайшие годы», — ответил Силуанов.

«Отлично. Скажи, спасибо».

«Спасибо», — поблагодарила Раисат министра финансов.

«Ты получила сейчас для Дагестана пять миллиардов рублей», — произнес президент.

У президента сегодня вообще был сверхнасыщенный график и не только в Кремле.

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