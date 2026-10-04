«Надежный щит»: Путин поздравил ВКС России с профессиональным праздником

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 36 0

Космические войска выполняют ответственные задачи по обеспечению разведки и связи в зоне СВО.

Поздравление Путина с днем ВКС: новости

Фото: © РИА Новости/Руслан Кривобок

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Путин: Космические войска стали надежным щитом России

Президент РФ Владимир Путин поздравил военнослужащих Космических войск с профессиональным праздником. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Благодаря самоотверженному труду и таланту нескольких поколений выдающихся конструкторов, ученых, инженеров, испытателей, военных специалистов наша страна получила надежный ракетно-космический «щит», — сказал президент.

Бойцы и командиры, а также гражданские сотрудники Космических войск выполняют ответственные задачи по обеспечению ориентирования авиации и наземных сил в зоне СВО, снабжая их актуальными разведданными.

Путин отметил, что Космические войска помогают поддерживать стратегическую безопасность во всем мире. Российские инженеры создали не имеющие аналогов технологии в ракетостроении и спутникостроении. Космическим войскам предстоит и дальше увеличивать мощь орбитальной спутниковой группировки и наземной инфраструктуры, отметил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что обновление стратегических ядерных сил и Воздушно-космических войск продолжается в рамках государственной программы вооружений.

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