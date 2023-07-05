Штраф за недопуск газовщиков в квартиру вырастет до десяти тысяч рублей

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Полина Долгова
Полина Долгова 43 0

Опасаясь санкции, люди будут более ответственно относится к делу.

Штраф за недопуск газовщиков в квартиру вырастет до десяти тысяч рублей

Фото: Смирнов Владимир / ТАСС

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Российские власти планируют увеличить штрафы за недопуск газовщиков в квартиры — до десяти тысяч рублей. Такой законопроект уже одобрили, теперь его в ближайшее время внесут в Госдуму.

Цель законодательного указа — повысить уровень безопасности при использовании газового оборудования в жилых домах. Также он предполагает внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), пишет «Известия».

На данный момент штрафы для граждан составляют от одной до двух тысяч рублей. Их предполагают увеличить в пять раз — до пяти — десяти тысяч. Из законопроекта следует, что максимальная санкция для должностных лиц возрастет до 100 тысяч рублей, а для юридических до 500.

Глава Ассоциации газовых хозяйств «Сибдальвостокгаз» Андрей Румянцев отметил, что организация положительно оценивает такую инициативу, потому что такая проблема имеет место быть. Опасаясь штрафа, люди будут более ответственно относится к делу.

Но, с другой стороны, случаи сознательного недопуска составляют лишь около 1,5%. В остальных эпизодах работники не могу попасть в квартиру, потому, что человек отсутствует дома, например, находится в командировке или больнице.

По мнению многих экспертных лиц, штрафы не смогут решить проблему взрывов бытового газа.

Лучше всего передавать обязанности обслуживания и замены газовой техники в квартире муниципалитетам. Также нужно размещать полезные сведения о безопасном использовании оборудования, например, в подъезде. Хорошим решением было бы субсидировать замену оборудования малоимущим.

Ранее 5-tv.ru писал, что минтранс ужесточит штрафы для самокатчиков.

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