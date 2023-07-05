В результате украинские части были отброшены назад.

Российские десантники отразили попытку контрнаступления ВСУ на южном фланге артемовского направления. Получив разведданные от беспилотников, массированный удар по противнику нанесла артиллерия ВДВ.

В результате украинские части были отброшены назад, потеряв много техники и бросив на поле боя большое количество убитых и раненых.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Система ПВО сработала при обстреле ВСУ белгородского города Валуйки

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.