Система ПВО сработала при обстреле ВСУ белгородского города Валуйки

В результате зафиксированы разрушения на территории приграничного региона.
Фото: Telegram / Настоящий Гладков / vvgladkov
Боевики киевского режима обстреляли город Валуйки Белгородской области. Там сработала система противовоздушной обороны (ПВО), сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Несмотря на это, были зафиксированы разрушения на земле. Пострадавших, тем не менее, нет.
«Сильно повреждены два частных жилых дома и пять автомобилей. Глава округа Алексей Дыбов и все оперативные службы на месте, продолжается подомовой обход», — уточнил Гладков.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что беспилотный летательный аппарат самолетного типа сбила российская система ПВО в Белгородской области.
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