Система ПВО сработала при обстреле ВСУ белгородского города Валуйки

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 169 0

В результате зафиксированы разрушения на территории приграничного региона.

Система ПВО сработала при обстреле ВСУ белгородского города Валуйки

Фото: Telegram / Настоящий Гладков / vvgladkov

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Тема:
Спецоперация

Боевики киевского режима обстреляли город Валуйки Белгородской области. Там сработала система противовоздушной обороны (ПВО), сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Несмотря на это, были зафиксированы разрушения на земле. Пострадавших, тем не менее, нет.

«Сильно повреждены два частных жилых дома и пять автомобилей. Глава округа Алексей Дыбов и все оперативные службы на месте, продолжается подомовой обход», — уточнил Гладков.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что беспилотный летательный аппарат самолетного типа сбила российская система ПВО в Белгородской области.

Тема:
Спецоперация
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