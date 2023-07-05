Система ПВО сработала при обстреле ВСУ белгородского города Валуйки

Боевики киевского режима обстреляли город Валуйки Белгородской области. Там сработала система противовоздушной обороны (ПВО), сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Несмотря на это, были зафиксированы разрушения на земле. Пострадавших, тем не менее, нет.

«Сильно повреждены два частных жилых дома и пять автомобилей. Глава округа Алексей Дыбов и все оперативные службы на месте, продолжается подомовой обход», — уточнил Гладков.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что беспилотный летательный аппарат самолетного типа сбила российская система ПВО в Белгородской области.