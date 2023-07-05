Израиль ударил по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 29 0

Объектом атаки стали военные производства исламистского движения ХАМАС.

Израиль ударил по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел

Фото: REUTERS/Raneen Sawafta; 5-tv.ru

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Израильские военные ударили по сектору Газа в ответ на запуск ракет с его территории. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

«Атака была совершена в ответ на запуск ракет сегодня ночью (5 июля — Прим. ред.). Зафиксировано пять пусков с территории сектора Газа в сторону территории Государства Израиль. Все пуски истребители ПВО успешно перехватили», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ответными действиями израильские истребители атаковали подземные площадки по производству оружия и сырья для ракет, используемые химическим отделом исламистского движения ХАМАС, признанного в Израиле террористической организацией.

Удар по военным производствам в секторе Газа наносит ущерб способности ХАМАС «укрепляться и вооружаться», подчеркивается в заявлении Армии обороны Израиля.

Накануне в Тель-Авиве террорист устроил массовый наезд на прохожих, после чего вышел из автомобиля и накинулся на них с ножом. Пострадали семь мирных граждан, двое из них были госпитализированы в тяжелом состоянии, один — в критическом. Ответственность за случившееся взяли на себя представители движения ХАМАС.

Ранее 5-tv.ru показал момент ликвидации террориста, устроившего массовый наезд на пешеходов в израильском Тель-Авиве.

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