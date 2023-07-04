Момент ликвидации террориста в Тель-Авиве попал на камеры видеонаблюдения

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 2 711 0

Мужчина на машине выехал на улицы и начал наезжать на прохожих израильтян, а после вышел из авто с ножом в руках.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nicolas Armer; Telegram / Yediotnews; 5-tv.ru

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Момент ликвидации террориста, устроившего массовый наезд на пешеходов в израильском Тель-Авиве, попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как злоумышленник лежит на земле, а охранники порядка выбивают у него из рук оружие и разгоняют прохожих.

Сам момент теракта тоже попал на камеры. На кадрах видно, как мужчина врезается в объект, расположенный на пешеходной зоне, а после следует к летней веранде кафе, где отдыхают люди. Он наносит ножевое ранение мужчине и скрывается с места.

Преступник устроил массовый наезд на улицах Тель-Авива. Есть раненные — трое из них в критическом состоянии. Ответственность за произошедшее взяли на себя представители исламистского движения ХАМАС. Они назвали нападение «героическим» и указали, что оно было совершено в ответ на преступления против их народа.

Израильские СМИ сообщают, что была установлена личность преступника. В момент задержания при нем было чужое удостоверение. Террористом оказался 20-летний палестинец. Ранее он работал в сфере безопасности в стране якобы без разрешения.

Правоохранительные органы и ответственные службы продолжают устанавливать детали и обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru писал, президенту РФ Владимиру Путину доложено об избиении журналиста Милашиной в Чечне.

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