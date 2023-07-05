Спрыгнули на полосу: семья попыталась догнать самолет в аэропорту Стамбула

Посадка на тот момент уже была завершена, а телетрап отчалил.

Очень спешили на самолет и едва не сорвали работу аэропорта пассажиры рейса из Стамбула в Израиль. Отец и двое его сыновей решили спрыгнуть прямо на полосу, когда посадка уже была завершена, а телетрап отчалил.

Приземлившись с трехметровой высоты, они принялись мешать взлету самолета, размахивая перед ним руками. Пришлось вмешаться службе безопасности.

Горе-путешественников почти сразу арестовали и доставили в отдел полиции для допроса. Сейчас они ожидают суда.