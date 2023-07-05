Спрыгнули на полосу: семья попыталась догнать самолет в аэропорту Стамбула
Семья попыталась догнать самолет в аэропорту Стамбула
Фото, видео: www.globallookpress.com / Serguei Fomine; 5-tv.ru
Посадка на тот момент уже была завершена, а телетрап отчалил.
Очень спешили на самолет и едва не сорвали работу аэропорта пассажиры рейса из Стамбула в Израиль. Отец и двое его сыновей решили спрыгнуть прямо на полосу, когда посадка уже была завершена, а телетрап отчалил.
Приземлившись с трехметровой высоты, они принялись мешать взлету самолета, размахивая перед ним руками. Пришлось вмешаться службе безопасности.
Горе-путешественников почти сразу арестовали и доставили в отдел полиции для допроса. Сейчас они ожидают суда.
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