Российская ПВО сбила беспилотник под Белгородом

Предварительно, в результате инцидента пострадавших и погибших нет.
Фото: © РИА Новости
Беспилотный летательный аппарат самолетного типа сбила российская система противовоздушной обороны (ПВО) в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Как говорится в заявлении губернатора, опубликованном в его Telegram-канале, на место после инцидента быстро прибыли экстренные службы. Предварительно, в результате ни пострадавших, ни погибших нет.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru рассказал, чем может обернуться вторая попытка ВСУ провести контрнаступление.
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